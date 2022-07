Liellopi Kanzasā miruši anomālā karstuma dēļ

10 000 + liellopi pēkšņi Kanzasā nomirst it kā no karstuma un mitruma. Vietējie apgalvo, ka iepriekš nekas tāds nav pieredzēts un ka nemaz tik ekstremāli laika apstākļi nav bijuši. Lai kā tur arī būtu, šis ir kārtējais trieciens pārtikas sektoram. Gaļas deficīts, cenu kāpums …”

Kanzasas lopkopības asociācijas pārstāve Skārleta Heiginsa vietējam medijam KAKE.com apstiprināja, ka Kanzasas dienvidrietumos patiešām gājis bojā liels govju skaits – liellopi miruši no karstuma stresa, ko izraisīja straujas temperatūras paaugstināšanās, mitruma un vēja trūkums. Savukārt asociācijas pārstāve Sema Kapona intervijā FactCheck.org skaidroja, ka karstums, mitrums un vēja trūkums radījis perfektus apstākļus liellopu karstuma dūrienam (šeit). Karstos laikapstākļos liellopi parasti uzkrāj siltumu dienas laikā, bet vēsās naktis ļauj no šī siltuma atbrīvoties un atvēsināties, teikusi Kapona. Bez vēsām naktīm viņi nevar atbrīvoties no ķermeņa karstuma, un karstuma viļņa laikā nakts temperatūra vismaz trīs dienas saglabājās 70 grādu pēc Fārenheita jeb 21 grādu pēc Celsija skalas robežās.