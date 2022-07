Nav pamata apgalvot, ka cisternās ir Krievijas dabasgāze

Konkrētie vagoni Latvijā atrodas tranzītā – ceļā uz Nīderlandi ar jūras transportu, Re:Check norāda LDz pārstāve Ieva Kārkliņa. “Esam pārbaudījuši attēlos redzamos vagonus un secinājuši, ka tajos esošās preces, to nosūtītājs vai saņēmējs nav iekļauti nacionālajos vai starptautiskajos sankciju sarakstos ­- šajos vagonos atrodas no bitumenminerāliem iegūtas eļļas atliekas.”

Jāpiebilst, ka dabasgāzes piegāde no Krievijas Federācijas Latvijā pašlaik nav aizliegta. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja Latvijas atteikšanos no Krievijas dabasgāzes, sākot no 2023.gada. Latvijas gāze 3.maijā ziņoja, ka šobrīd dabasgāzi no Krievijas nesaņem. 17. jūnijā aģentūra LETA rakstīja, ka Latvijā atkal ieplūdusi dabasgāze. Kā skaidroja vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora Conexus Baltic Grid pārstāve Dace Baltābola, neliels gāzes apjoms nonāk vienotajā tirgus zonā – vai nu gāze tiek iesūknēta krātuvē vai arī tā tiek pārvadīta tālāk uz Lietuvu, Igauniju vai Somiju.