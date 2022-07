PVD: Zlēku pagastā ĀCM apstiprināts divām mājas cūkām

PVD atgādina, lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi -jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem, nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, kā arī cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus, zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus un citus. Tāpat nedrīkst ņemt ūdeni dzīvnieku dzirdināšanai no atklātām ūdenstilpnēm.