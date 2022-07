Latvijā valdība dod zaļo gaismu jaunam pakalpojumam – ārtelpu bērnudārzam

Ārtelpu bērnudārza pakalpojumu sniedzējam būs jānodrošina teritorijās, kuras nerada risku bērnu veselībai no nelabvēlīgiem ķīmiskiem (kā gaisa piesārņojums) un fizikāliem vides faktoriem (kā troksnis, elektromagnētiskie lauki, vibrācija), kā arī jānodrošina tās piemērotība bērnu aktivitātēm un atbilstība bērnu drošībai. Teritorijā jāierīko rotaļu un sporta zona, kā arī saimniecības zona.

Pakalpojumu sniedzējam būs jānodrošina piemērotas telpas (guļamtelpa, ēdināšanas bloks, telpa, kur patverties nepiemērotos laika apstākļos, sanitārais mezgls, kur iespējams nomazgāt rokas ar tekošu, siltu ūdeni, vieta, kur sasildīties aukstā laikā utml.), kā arī nepieciešams izstrādāt rīcības plānu pakalpojuma sniegšanai meteoroloģiski nepiemērotos laika apstākļos, bērnu aizsardzībai no saules ietekmes, ilgstoši uzturoties āra apstākļos, aizsardzībai no odiem un citiem insektiem gulēšanas laikā, kā arī aizsardzībai no ērču pārnēsātām infekcijām.