Klintone nav teikusi, ka ASV plāno pārņemt Austrumeiropu

Kāds latviešu Facebook lietotājs ir pārpublicējis video, kurā slavens krievu dezinformators pārstāsta fiktīvu interviju ar Hilariju Klintoni, kas it kā esot notikusi ASV televīzijas kanāla ABC raidījumā ABC News. Klintone intervijā esot apgalvojusi, ka ASV plāno pārņemt varu pār Eiropas valstīm, lai tur izmitinātu ASV pilsoņus:

“Amerikas Savienotās Valstis nevar ignorēt būtisko ģeofiziskās situācijas pasliktināšanos Jeloustonas Nacionālajā parkā un Sanandreasa lūzumā. Ziemeļamerikai un tās eksistencei tas ir drauds ar katastrofiskām sekām. ASV neatkarības un labklājības saglābšanai palicis ļoti maz laika. Līdz ar to nepieciešams izlēmīgi rīkoties saistībā ar ASV valstiskuma pārcelšanu uz Eiropas teritoriju.”

Tālāk intervijā Klintone it kā esot precizējusi, kur tieši Eiropā tiks izmitināti amerikāņi:

Tālāk vīrietis stāsta, ka Klintone it kā teikusi, ka tāpēc nedrīkst Ukrainu zaudēt Krievijai un jāveic priekšdarbi, lai veidotu “Eiropas savienotās valstis” Austrumeiropā – Polijā, Ungārijā, Rumānijā un Baltijas valstīs. Tā ASV varēšot paplašināt savu teritoriju un attīstīties.

Neviens no “intervijas” satura pārpublicētajiem nenorāda konkrētu ABC News sižetu, kurā notikusi intervija. Šāda intervija nav atrodama ne ABC News interneta vietnē, ne YouTube profilā. Par šo interviju nav ziņots arī populārākajos ASV ziņu avotos – Yahoo, NBC, CBS, Fox News un New York Times. Re:Check vērsās pie ABC News, lai uzzinātu, vai šāda intervija ir notikusi, bet atbildi nesaņēma.

Secinājums: Klintones it kā teiktais, ka ASV plāno pārņemt varu Austrumeiropas valstīs un to teritorijās izmitināt ASV pilsoņus, ir izdomāts. Bijusī ASV valsts sekretāre to nav teikusi.