Ne kājas, bet bluķi – ko darīt?

Sirds organismā pumpē asinis gan pa artērijām, gan pa vēnām. Artērijas ir asinsvadi, pa kuriem asinis plūst virzienā no sirds. Artēriju sieniņas pārklāj gludā muskulatūra, tā veido artērijās spiedienu (muskuļi var sarauties un atslābināties, tādā veidā vai nu paaugstinot, vai samazinot spiedienu). Savukārt vēnas ir asinsvadi, pa kuriem asinis plūst uz sirdi. Vēnu sienas ir plānas, spiediens tajās ir mazs. Atšķirībā no artērijām vēnās nav muskulatūras, asinis tās dzen ar speciālu vārstuļu palīdzību. Vārstuļi neļauj plūst asinīm citā virzienā, tikai uz sirdi. Asins plūsmu veicina arī skeleta muskuļu saraušanās (piemēram, staigājot vai skrienot tiek stimulēta asins plūsma uz sirdi). Tieši tāpēc, ja tev ir mazkustīgs dzīvesveids, ja ilgstoši sēdi vai stāvi, asinīm tikt atpakaļ uz sirdi ir grūtāk. Vēnu mazspēja ir tieši šo vārstuļu mazspēja. Ja problēmai nepievērš uzmanību un laikus nesāk ārstēt, lai to apturētu, var attīstīties ļoti nopietna, hroniska vēnu mazspēja (HVM). Tās galvenais iemesls ir venozā hipertensija. Atceries – HVM ir nopietna, progresējoša slimība.