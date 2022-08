"Nedēļas fokusā" politoloģe Ieva Bikava ⟩ "No apmaksātiem pakalpojumiem nav jēgas, ja trūkst medmāsu, kas to nodrošina"

IT rīks pats par sevi nav panaceja (00.00-07.57)

Lūgta izvērtēt veselības nozares stāvokli saistībā ar digitālo jautājumu ieviešanu un sakārtošanu, Bikava pauda, ka sabiedrībā nereti gaidas attiecībā uz IT rīkiem ir pārspīlētas. “Jebkurš IT rīks - vienalga, vai tas būtu telefons vai dators, - tikai atbalsta noteiktu procesu. IT rīks nevar aizstāt medicīnas māsas un, kas mums pietrūkst, līdz ar to ir pilnībā saprotams, ka e-veselība nav ne pirmā, ne otrā biežāk minētā problēma veselības nozarē. Runājot par e-veselību, tās koncepcija tika apstiprināta 2005. gadā, bet izstrāde sākās 2008. gadā.