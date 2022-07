"ABLV Bank" noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietā iesaistīti Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi

Apsūdzības ieskatā, organizētā grupa izmantoja savā kontrolē esošu uzņēmumu infrastruktūru, proti, kredītiestādes pakalpojumu netraucētai nodrošināšanai izmantota "ABLV Bank", ārvalstu uzņēmumu reģistrācijas un lietošanas pakalpojumu nodrošināšanā un uzturēšanā izmantoto uzņēmumu ieņēmumu uzkrāšanai vairākas kompānijas - Dominikānas Republikā reģistrētās "Corporate And Management Services Ltd" un "Management and Registration Services Ltd", Māršalu salās reģistrēto "Incorporation And Administration Services Ltd.", kā arī "ABLV Corporate Services LTD" Latvijas filiāli.