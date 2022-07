"Aiz priekškara": Krievija draud demilitarizēt NATO valstis

To, ka HIMARS raķetes ir nopietns drauds Krievijas armijai, apliecina Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova paziņojums, ka līdz ar HIMARS nonākšanu Ukrainas armijas rīcībā tā dēvētās speciālās militārās operācijas mērķi tiek paplašināti un vairs neaprobežojas tikai ar Donecku un Luhansku. Tagad plānos esot sagrābt visu Hersonu un Zaporižji. Krievijas propagandisti iet vēl tālāk, runājot par visas Ukrainas valsts okupāciju, norādot, ka pretējā gadījumā no "neatbrīvotajām" teritorijām ukraiņu kaujinieki veikšot nemitīgas raķešu apšaudes. Tāpat tiek draudēts, ka tās valstis, no kuru teritorijām tiks veikti raķešu triecieni, tiks uzskatītas par legāliem Krievijas armijas mērķiem.

Krievijas armija stagnē

ASV bāzētā ietekmīgā domnīca Kara izpētes institūts ("Institut for the study of war", ISW) 22.jūlijā raksta, ka pašreizējais Krievijas karadarbības temps būtiski neatšķiras no tā, kāds tas bija oficiāli pasludinātajā karadarbības pauzē no 7. līdz 16.jūlijam.