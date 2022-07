Pagājušogad aptuveni trīs ceturtdaļas no visiem noslīkušajiem bija vīrieši, ziņo SPKC

SPKC dati liecina, ka smagākās traumas pēc lēcieniem ūdenī Latvijā gūst vīrieši vecumā no 25 līdz 59 gadiem, kuri bieži vien ir arī alkohola vai narkotisko vielu iespaidā. Turklāt nereti šie gadījumi saistīti ar dažādiem pasākumiem un laika pavadīšanu kompānijās, kur ir vēlme būt pārgalvīgiem un izrādīties.

SPKC norāda, ka kopumā nelaimes gadījumu skaits, kas saistīts ar ūdenstilpēm, Latvijā joprojām ir satraucoši augsts. Pērn aptuveni trīs ceturtdaļas no visiem noslīkušajiem bijuši vīrieši. Aptuveni puse noslīkušo bijuši vecumā no 35 līdz 59 gadiem, savukārt septītā daļa - vecumā no 25 līdz 34 gadiem.