Alveja – aptieka vienā augā. Kā tā var palīdzēt mūsu veselībai un skaistumam?

“Jau 20. gadsimtā alveja bija moderns telpaugs, ko arī izmantoja medicīnā, lai uzlabotu veselību un rūpētos par skaistumu. Latvijā šobrīd arī varam novērot izteiktu interesi par alvejas izmantošanu un tās pozitīvo iedarbību. Alvejai ir dziednieciskas, pretiekaisuma, kā arī antibakteriālas īpašības, kas ir noderīgas cilvēka veselībai, labsajūtai un skaistumam visos vecumos. Ņemot vērā to, ka alveja satur daudz vitamīnus – A, C, E, kā arī aptuveni 20 minerālvielas, piemēram, magniju, selēnu, varu, dzelzi, cinku un kalciju, aicinu to lietot uzturā kā vasarā, tā arī ziemā,” skaidro “Veselības centra 4” uztura speciāliste Guna Rijkure.