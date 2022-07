Nakts koncerts, izrāde bērniem un Vīķes-Freibergas viesošanās Rundālē

Nakts koncertā lāpu izgaismotā Franču dārzā pie Rundāles pils kāpnēm varēs baudīt vienu no visvairāk apbrīnotajiem Volfganga Amadeja Mocarta skaņdarbiem – Klarnetes kvintetu La mažorā K.581. Tas ir vienīgais no Mocarta pabeigtajiem klarnetes kvintetiem, turklāt viens no agrākajiem un zināmākajiem tieši šim instrumentam rakstītajiem skaņdarbiem.