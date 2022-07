Apdrošinātājs: Katrs piektais autovadītājs pazaudē numura zīmi vai aizdedzes atslēgas

Savukārt aizdedzes atslēgas, auto dokumentus vai numura zīmi ir nozaudējis teju katrs piektais autovadītājs jeb 17% respondentu. Aptaujas rezultāti liecina, ka šo lietu pazaudēšanas risks proporcionāli pieaug līdz ar auto īpašnieku vecumu un visbiežāk tas gadās vecākā gada gājuma šoferiem - vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem ar to saskārušies 24% autovadītāju, bet 18-24 gadu vecumā - tikai 4%.

SKDS un "Ergo" veiktajā pētījumā piektā daļa respondentu atbildējusi, ka vismaz reizi dzīvē piedzīvojuši situāciju, kad auto ticis apzagts - no tā nozagtas vērtīgas mantas vai paša auto detaļas. Visvairāk šādu zādzību noticis Rīgas reģionā, kur to apstiprina 22% aptaujāto, vismazāk - Kurzemē. Biežāk no zagļu nodarītā cietuši auto īpašnieki vecuma grupā no 45 līdz 63 gadiem (20%).