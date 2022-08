Kā pasargāt sevi no negaidītiem izdevumiem, ceļojot īrētā auto

"Šovasar esiet gatavi dažādiem scenārijiem – kad ierodaties galamērķī, lai parakstītu nomas līgumu, pārliecinieties, vai iepriekš rezervētais auto atbilst tam, kādu nomnieks patiesībā nodod jūsu rīcībā. Turklāt, lai izvairītos no pārpratumiem saistībā ar neskaidriem auto bojājumiem, saņemot automašīnu, izpētiet to, ja pamanāt defektus, pasauciet nomas pārstāvi, lai viņš bojājumus piefiksē, tāpat auto pirms saņemšanas nofotografējiet vai nofilmējiet un to pašu izdariet, auto nododot, lai ir pierādījumi, ja tādi pēkšņi ir nepieciešami. Tieši šādi mazi, it kā nebūtiski skrāpējumi, kas netiek piefiksēti, var būt par iemeslu, lai jūsu depozīta nauda netiktu atgriezta," stāsta I. Draule.