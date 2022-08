Mamikina maldu lavīna – pošu sertifikāti, piespiedu izolācija un pērtiķu baku vakcīnas iepirkumi

Re:Check neizdevās atrast ārlietu ministra Edgara Rinkēviča it kā slepeno uzstāšanos kādā Eiropas Savienības Padomes pasākumā šā gada maijā, bet Latvijas militārais atbalsts Ukrainai nav noslēpums un nebija arī maijā. Jau aprīlī Aizsardzības ministrija publicēja preses relīzi, kurā teikts, ka Latvija ir “starp Eiropas līderiem palīdzības sniegšanā Ukrainas bruņotajiem spēkiem”. Maijā kādā publiskā donoru konferencē to stāstīja arī Rinkēvičs. Tā nebija kāda slepena konference, no kuras “noplūda” informācija – par to tika rakstīts Ārlietu ministrijas interneta vietnē. Latvijas militāro atbalstu Ukrainai veido jau agrāk nopirkts militārais ekipējums 200 miljonu vērtībā, nevis nauda, par kuru varētu būvēt skolas vai bērnudārzus.