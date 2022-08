"Amnesty International" Ukrainas biroja vadītāja aiziet no amata

"Es aizeju no "Amnesty International" Ukrainā. Tas ir vēl viens zaudējums, kuru man atnesis karš. Iemīļots darbs, septiņi dzīves gadi, plāni nākotnei, bet pēdējos piecus mēnešus - arī glābšanas riņķis kā cilvēktiesību aizsardzības darbs dzimtās valsts labā kara laikā. Viss atsitās pret birokrātijas mūri un kurlu valodas barjeru. Lietas būtība nav angļu valodā, bet tur, ka, ja tu nedzīvo valstī, kurā ir iebrukuši okupanti un to plosa, tad tev droši vien nesaprast, ko nozīmē nosodīt aizstāvju armiju. Un nevienā valodā nav vārdu, kas spētu to izskaidrot tam, kurš nav sajutis šīs sāps. Pat vakar man bija naiva cerība, ka es spēšu visu labot. Ka mēs sarīkosim kaut vai 200 apspriedes un tomēr izskaidrosim, liksim uzklausīt, darīsim zināmu savu viedokli. Un ka šis teksts tiks dzēsts, bet tā vietā parādīsies cits. Šodien es sapratu, ka tas nenotiks," rakstīja Pokaļčuka.