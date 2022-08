Šogad pilnībā indeksējamās pensijas pieaugs vidēji par 23%

Piemēram, ja vecuma pensija ir 370 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no oktobra pensija būs 454,62 eiro jeb par 84,62 eiro lielāka. Ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem - pensija būs 455,62 eiro jeb par 85,62 eiro lielāka, ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem - pensija būs 456,62 eiro jeb 86,62 eiro lielāka. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 457,65 eiro jeb par 87,65 eiro.