Pabalstus apkures sezonas grūtību pārvarēšanai rosina sākt izmaksāt no novembra

Kā liecina LM valdībai sagatavotais likumprojekts, tiek paredzēti valsts pabalsti senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām par laika periodu no šī gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam, kurus sāks izmaksāt 2022.gada novembrī. Šajā laika posmā plānots izmaksāt - 30 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs nepārsniedz 300 eiro, 20 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs ir no 301 līdz 509 eiro, un 10 eiro mēnesī, ja pensijas vai atlīdzības apmērs ir no 510 līdz 603 eiro.