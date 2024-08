“Gredzenmuiža” izcēlās starp citām saimniecībām, kas audzē kazas. Burtnieku pusē aug kazas, ko var cirpt. Jā, jā, tieši tā, šņikāt nost, mazgāt, plucināt un vērpt, līdz gatavs plānum plānais, mīkstum mīkstais un siltu siltais pavediens, ko sašķeterēt, nokrāsot dabas veltēs un satīt kamoliņā rokdarbniekiem par prieku. Līdztekus cērpamām kazām saimniecībā atrodamas arī kazas parastās. No to piena saimnieki gatavo kā sieru, tā karameles. Ak jā, un vēl viņi organizē ekskursijas un meistarklases. Vārdu sakot, izvēle plaša, piedevām saimnieki ienācēji. Atbraukuši no Kurzemes puses, pārdēvējuši Cāļu muižu par “Gredzenmuižu” un atvēzējušies ne pa jokam.