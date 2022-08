Pircēji e-veikalos labprāt norēķinās ar “pērc tagad, maksā vēlāk” risinājumu

No iespējas saņemt preci vai pakalpojumu uzreiz, bet veikt maksājumus pa daļām, ieguvēji ir gan pircēji, gan pārdevējs. Ja internetā tirgoto preci uzņēmējs ražo pats, tad ražošana vienmēr tiek sākta pēc maksājuma saņemšanas. Tomēr tas atsijā lielu daudzumu klientu, jo, atkarībā no preces vai pakalpojuma ne vienmēr klients varēs apmaksāt visu pirkumu uzreiz. Piemēram, ja klients pasūta jaunu virtuves mēbeļu komplektu vai veic mājokļa remontu energoefektivitātes uzlabošanai, meistari sāks darbu tikai pēc daļējas vai pilnīgas samaksas. Līdz ar to iekavēsies gan pircēja, gan pārdevēja plāni. Lai uzlabotu klientu iepirkšanās pieredzi un atvieglotu darbu uzņēmējiem, tika radīts risinājums “pērc tagad, maksā vēlāk”, ko piedāvā arī Citadeles paspārnē radītais Klix. Tā ir iespēja savā interneta veikalā vai uzņēmuma mājaslapā ieviest pilnībā automatizētu nomaksas izsniegšanas procesu, kas neprasa liekus resursus no uzņēmējiem