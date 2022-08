Norīkoti vilcieni “Prāta Vētras” koncerta Mežaparkā apmeklētājiem

AS “Pasažieru vilciens” “Prāta Vētras” koncerta Mežaparka Lielajā estrādē apmeklētāju ērtībām ir papildinājusi vilcienu kustības sarakstu ar četriem reisiem – vienu virzienā no Rīgas uz Mangaļiem, trim atpakaļ. Sestdien, 20. augustā, plkst. 19.07 no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas aties papildu vilciens uz Mangaļiem. Atpakaļ uz Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju koncerta apmeklētājus aizvedīs trīs īpaši norīkoti vilcieni, kas svētdien, 21. augustā, no Mangaļiem aties plkst. 0.30, plkst. 0.50 un plkst. 1.10.