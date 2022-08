Ikšķilē novākts PSRS diplomātiskā kurjera Teodora Nettes piemiņas akmens

"Ikšķile tiek atbrīvota no okupantu simboliem!" vēsta Helmanis, kurš pievienojis arī vairākus fotoattēlus ar tā demontāžu.

Vaicāts par to, kāds liktenis gaida Nettes piemiņas akmeni, Sapožņikovs sarunā ar TVNET atklāja, ka Helmanim bijusi iecere to sadrupināt, lai varētu izmantot novada ceļu remontdarbos. To, vai tā tiešām notiks - Sapožņikovs nemācēja teikt. Pašvaldībā arī vērsušies kādi interesenti, kas, kā pastāstīja novada domes pārstāvis, vēlas savā īpašumā iegūt demontētos objektus.