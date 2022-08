Latvijas sniegtā palīdzība Ukrainai - 0,8% no IKP

Latvija ir viena no lielākajām palīdzības sniedzējām Ukrainai, vērtējot to pret iekšzemes kopproduktu (IKP) - mūsu valsts sniegtā palīdzība Ukrainai veido 0,8% no IKP, norāda Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).