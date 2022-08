Katra ceturtā sieviete un katrs piektais vīrietis ir saskāries ar vardarbību, liecina aptauja

3,4% vīriešu ir cietuši no fiziskās vai seksuālās vardarbības, visbiežāk no fiziskās vardarbības.

Sievietes biežāk cieš no atkārtotas fiziskas, ieskaitot draudus vai seksuālas vardarbības - 14,1% sieviešu to ir pieredzējušas atkārtoti, kamēr starp vīriešiem tie ir 2,6%.

Kopumā 37,4% iedzīvotāju bērnībā izjutuši fizisku vai emocionālu vardarbību, savukārt savu vecāku starpā šādu vardarbību novērojuši un netieši izjutuši 36,3% iedzīvotāju. 33,2% sieviešu un 42,2% vīriešu bērnībā pieredzējuši fizisku vai emocionālu vardarbību no tēva vai mātes. Zēniem biežāk pāridarītājs bijis tēvs, bet pret meitenēm varmācīgi izturējušies abi vecāki - dzimumu atšķirības nav.

Katra ceturtā sieviete un 28,4% vīriešu noradījuši, ka līdz 15 gadu vecumam pieredzējuši savu vecāku pazemojumu. Meitenes verbāli pazemotas gan no tēva, gan mātes puses vairāk nekā 18% gadījumu, bet zēnus biežāk verbāli pazemojuši tēvi - 24,5%, mātes - 18,4% gadījumu.

Fizisku vardarbību no vecākiem bērnībā ir piedzīvojušas 12,3% sieviešu. 24,4% vīriešu ir cietuši no tēva fiziskas vardarbības, bet no mātes - 14,8%.