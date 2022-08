Seksuālo pakalpojumu sniegšana kā CV profesija

Ariela skaidro, ka savu profesiju publiski atklājusi, lai pati justos ērtāk ar savu identitāti un nodarbošanos. Sieviete atceras, ka medijos tika publicēti aptuveni 75 raksti, kuros viņas stāsts tika nepareizi interpretēts, kā arī bez atļaujas izmantoti viņas, ģimenes locekļu un draugu fotoattēli no "Facebook" profiliem.

"Mans nolūks bija šeit [LinkedIn] apvienot visas savas personības šķautnes kopā. Es uzņemos atbildību par izdarītajām izvēlēm, lēmumiem, kas padara mani par to, kas esmu, un padara manu darbu tādu, kāds tas ir," raksta Egozi.

"Es to nedarīju, lai iedvesmotu citus. Es to nedarīju, lai būtu radikāla. Es negribēju cilvēkus sarūgtināt. Es to darīju sevis dēļ," saka sieviete.