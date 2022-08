Viltus policisti Kurzemē no iedzīvotājiem izvilina 3400 eiro

Šā gada 19.augustā Ventspils iecirknī vērsās kāds ventspilnieks, kuram no naudas konta krāpniece, kura uzdevusies par policijas darbinieci, izkrāpusi 3000 eiro. Savukārt 22.augustā Liepājas iecirknī vērsies kāds liepājnieks, kuram tādā pašā veidā izkrāpti 400 eiro. Abos gadījumos VP Kurzemes reģiona pārvaldē par notikušo ir sākti kriminālprocesi.

Kā informēja VP pārstāve, abos gadījumos zvanītāji ir uzdevušies par policijas darbiniekiem un informējuši zvana saņēmējus par it kā pretlikumīgām darbībām personu banku kontos – kāds vēloties noformēt kredītu uz personas vārda. Liepājniekam sacīts, ka krāpnieki centušies noformēt aizdevumu 10 000 eiro apmērā. Lai šīs darbības it kā novērstu, krāpniece telefoniski savienoja cietušo ar it kā viņa bankas drošības dienesta darbinieku, kurš pieprasīja bankas datus – kartes numuru, CVV kodu, derīguma termiņu un internetbankas datus, tādējādi pretlikumīgi pārskaitot bankas kontos esošos naudas līdzekļus.