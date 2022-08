Kā Ogrē ražo lidmašīnas, kas lido visā pasaulē

Ja jums liekas, ka Latvijā nekas labs nenotiek, tad tieši jums tiek iesākta jauna, iedvesmojošu rakstu sērija "Ražots Latvijā". Vadīt savu biznesu nav vienkārši, taču katru dienu mūsu varoņi dara to, lai sniegtu savus pakalpojumus un preces, padarot dzīvi mūsu valstī labāku, skaistāku un perspektīvāku.

Ogres lidmašīnas

Ārēji neuzkrītošā ēkā Ogrē jau divus gadus tiek būvētas latviešu lidmašīnas mazajai aviācijai - viss tiek darīts uz vietas. Sākumā no metāla tiek izgrieztas detaļas, metinātas degvielas tvertnes, kam atsevišķas daļas izdrukā ar 3D printeri. Pēc tam notiek lidaparātu kniedēšana, krāsošana, žāvēšana un tad "laišana debesīs" - vai nu no Ādažu lidlauka, vai arī no pasūtītāja teritorijas.