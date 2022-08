Igates pils komplekss izsolīts par 915 000 eiro

No 2015.gada nogales līdz 2019.gada rudenim pils komplekss tika iznomāts SIA "Domaines et Chateaux" un tika izmantots viesmīlības pakalpojumu sniegšanai. Pēc "Domaines et Chateaux" īpašnieka lēmuma pārcelties ārpus Latvijas, VNĪ 2019.gada rudenī turpināja nekustamā īpašuma saglabāšanu un uzturēšanu, kas valstij gadā izmaksā 129 000 eiro. Paralēli īpašumam tika meklēts jauns nomnieks - no 2019.gada rudens līdz 2020.gada sākuma veiktas trīs nomas tiesību izsoles, tomēr izsoļu rezultātā tāds netika atrasts.