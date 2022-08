“Ņems nost procentus, balsos visi miroņi.” Kā par deputātu kandidātiem kļuvušie vakcīnu dezinformatori grauj ticību godīgām vēlēšanām

Maldinātāju vidū ir bijušais diplomāts Rūdolfs Brēmanis, kurš 14. Saeimas vēlēšanās startēs no Alda Gobzema partijas Katram un Katrai saraksta. Brēmanis iepriekš dalījies ar ASV sazvērestību teoriju izplatītāja Aleksa Džounsa video, izplatījis melus par vakcīnām, bet ārpus vakcīnskeptiķu loka atpazīstamību ieguva ar apsūdzību par aptuveni 102 tūkstošu eiro izkrāpšanu no valsts laikā, kad bija Ārlietu ministrijas diplomāts un pagaidu pilnvarotais lietvedis Apvienotajos Arābu Emirātos (plašāk lasāms šeit ).

Tagad viņš kādā no saviem Facebook video stāsta, ka Latvijā notiek vēlēšanu viltošana. Kā pierādījumus viņš min vārdā nenosauktu cilvēku stāstus (“Kopš es šo tematu sāku cilāt, man te cilvēki raksta – pat tādi cilvēki, kas ir strādājuši vēlēšanu komisijās paši jau no 90. gadiem – un saka, ka viņi paši to ir darījuši, paši ir savām rokām metuši iekšā kastēs”) un paša pieredzi diplomāta darbā Dubaijā. Viņam Facebook ir 11 tūkstoši sekotāju.