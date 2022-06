Vai Levits teicis, ka galvenais ienaidnieks ir cilvēki?

Akadēmiski populisms ir grūti nodefinējams un nekonkrēts politisko ideoloģiju kopums. Akadēmiskajā žurnālā Theory and Society socioloģijas profesors Rodžers Brūbakers skaidro, ka populisti var būt labēji vai kreisi, demokrātiski vai autoritāri, sociāli progresīvi vai regresīvi, reliģiozi vai laicīgi. Populisti var pārstāvēt pašreizējo varu vai censties to apgāzt. Vienojošais ir sabiedrības nostādīšana pret kādu īstu vai izdomātu eliti. Tas var nozīmēt pilnīgi ko citu dažādās valstīs un laikos. Bieži atšķiras tas, ko populisti definē kā labo sabiedrības daļu – darbaļaudis, lauciniekus, valsts pamatiedzīvotājus, noteiktas rases pārstāvjus utml. Proti, populisms ir ļoti plašs un nenoteikts termins, kas bez konkrētu piemēru sniegšanas daudz neizsaka.

Rūdolfs Brēmanis dalījās ar klipu no kāda nesena Aleksa Džounsa raidījuma. Džounss ir Amerikā ļoti slavens sazvērestību teoriju izplatītājs. Džounsa repertuārā bieži parādās globālisti, ēnu organizācijas, prāta kontrole un maldināšana par Covid-19. Pirms 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām Džounss izplatīja Pizzagate sazvērestību, no kuras vēlāk izauga QAnon teorija. Tā apgalvo, ka prezidenta kandidāte Hilarija Klintone un citi demokrāti nelielā Vašingtonas picērijā Comet Ping Pong pizza it kā vadot slepenu, dēmonisku bērnu tirdzniecības organizāciju. Džounss arī lēsis, ka Pentagonam ir “geju bumba” – ķīmisks ierocis, kas varot padarīt cilvēkus homoseksuālus. Bēdīgi slavenākā Džounsa izplatītā sazvērestība ir saistīta ar 2012. gada apšaudi Sendihukas pamatskolā, kur mira 26 cilvēki, tostarp 20 bērni. Džounss apgalvoja, ka apšaude bija iestudēta, neviens neesot nošauts un sazvērestības mērķis esot Amerikā ierobežot ieročus. Džounsa maldināšanas rezultātā mirušo bērnu vecāki saskārās ar apmelošanu un draudiem.