Interneta pravietis atmasko sātanistu eliti. Kas ir QAnon?

Q pareģojumi

2017.gada 30.oktobris

“Padomājiet par laika izvēli prezidenta ceļojumam uz Ķīnu. Esmu pateicis par daudz. Dievs svētī, Patrioti.”

“Now think about the timing of POTUS traveling to China/SK. I’ve said too much. God bless, Patriots.”

2017.gada 1.novembris

“Dažām lietām jāpaliek slepenām līdz pat beigām. Ziemeļkoreju nevada Kims, viņš ir aktieris lugā. Kurš ir režisors? Patiesība izklausītos tik ārkārtēja, ka vairums amerikāņu protestētu, saceltos, to nepieņemtu. Pedofilu tīkli tiek izjaukti. Bērnu zādzības sātaniskajiem rituāliem (Haiti un citās trešās pasaules valstīs) ir iepauzētas (ne apturētas, līdz iesaistītie būs aizturēti). Mēs katru dienu lūdzamies, lai Dievs norāda virzienu, jo mēs no tiesas iestājamies pret tīru ļaunumu.”

“Some things must remain classified to the very end. NK is not being run by Kim, he’s an actor in the play. Who is the director? The truth would sound so outrageous most Americans would riot, revolt, reject, etc. The pedo networks are being dismantled. The child abductions for satanic rituals (ie Haiti and other 3rd world countries) are paused (not terminated until players in custody). We pray every single day for God’s guidance and direction as we are truly up against pure evil.”

2020.gada 29.jūnijs

“ZIŅAS IR VILTUS.

SACELŠANĀS IR ĪSTA. Q”

“THE NEWS IS FAKE.

THE INSURGENCY IS REAL. Q”