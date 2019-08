Panika par 5G tīklu: kā tā radusies un vai tā ir pamatota?

Pirmās 5G sakaru bāzes stacijas Latvijā svinīgi atklātas tikai šovasar, taču citviet stāsti par 5G tehnoloģiju kaitīgumu nav jauni. Piemēram, pērn novembrī parādījās nepatiesa ziņa, ka Nīderlandes pilsētā Hāgā kādā parkā, no kura netālu testētas 5G tehnoloģijas, masveidā mirst putni. Ārvalstīs vairāki Youtube video par to sasnieguši miljonos mērāmu auditoriju. Latvijā stāstu pārpublicēja un vēlāk izdzēsa, piemēram, portāls bb.lv (agrāk – Vesti). To, ka Krievijas propaganda Latvijas izdevumā Vesti mēdz pārtapt vēl niknākās ziņās, Re:Baltica aprakstījusi iepriekš.