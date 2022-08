"Bellingcat" identificē GRU aģenti, kura Itālijā biedrojusies ar NATO darbiniekiem un virsniekiem

"Bellingcat" norāda, ka pirmais mēģinājums "legalizēt" Kūfeltes Riveras identitāti esot bijis 2005.gadā 19.augustā, kad Kaljao esot iesniegta kristību apliecība it kā no 1978.gada. Taču Peru atteicās izsniegt dokumentus, jo baznīca, kur kristības it kā esot notikušas, dibināta tikai 1987.gadā. Peru Tieslietu ministrija publiskoja atteikumu, taču, neskatoties uz to, 2006.gadā Marijai Adelei tika izsniegta Krievijas pase - turklāt no tās pašas sērijas, kurai piederēja vismaz sešu zināmu GRU spiegu pases, kuri bija iesaistīti Sergeja Skripaļa un viņa meitas indēšanā, kā arī bulgāru ieroču tirgoņa Emiliana Gebreva indēšanā.