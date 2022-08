Vai Nīderlandes lauksaimnieki uzbrūk policistiem un dedzina siena ruļļus?

Ierakstā redzamais video nav saistīts ar šiem protestiem. ASV ziņu aģentūra Associated Press norāda, ka tas uzņemts pie Eiropas Savienības Padomes ēkas Briselē 2015. gada 7. septembrī. Ziņu aģentūra savā YouTube profilā publicējusi video, kur šis notikums redzams no citas puses. Protestā piedalījās lauksaimnieki no dažādām ES valstīm, galvenokārt Beļģijas, Vācijas un Francijas, arī Latvijas. Lauksaimnieku mērķis bija saņemt lielāku Eiropas Savienības (ES) atbalstu pēc tam, kad ES atcēla dalībvalstu piena piegādes kvotas un Krievija pārtrauca ES piena produktu importu, kā rezultātā būtiski samazinājās piena cena.