Ukrainas armija Krievijas Melnās jūras floti padarījusi bezpalīdzīgu

Kā raksta “Politico”, Krievijas diktators Vladimirs Putins, sākot karu Ukrainā, lielas cerības esot licis uz okupētajā Krimā bāzēto Krievijas Melnās jūras floti. Kara sākumā no Krievijas kuģiem izšautas spārnotās pa dažādiem mērķiem Ukrainā, kas ļāvis bloķēt piekļuvi Ukrainas ostām. Krievija draudēja arī izsēdināt jūras desantu Odesā.

Kā norāda “Politico”, Krievijas flote esot ieņēmusi aizsardzības pozīcijas vai nu ostās vai arī tālu no piekrastes, lai izvairītos no Ukrainas armijas triecieniem. Uzbrukumus mērķiem Ukrainas teritorijā šobrīd tiekot veikti vien no Krievijas flotes zemūdenēm.