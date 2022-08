Apgabaltiesai no jauna jāskata no digitālās televīzijas lietas izdalītais kriminālprocess pret Zabecki

Kā informē Augstākajā tiesā (AT), AT Krimināllietu departaments šodien, izskatot Ģenerālprokuratūras prokurora Monvīda Zelča kasācijas protestu Zabecka lietā, nolēma pilnībā atcelt Rīgas apgabaltiesas pērnā gada 23.decembra attaisnojošo spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai.

AT savā lēmumā norāda uz diviem apstākļiem, kurus apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi.

Tiesa lēmumā sniedz vērtējumu uz prokurora protestā izvirzītajiem jautājumiem, proti, par kriminālprocesa sadalīšanu apelācijas instances tiesā un tās nolēmuma atbilstību Kriminālprocesa likumā noteiktajam. Tāpat AT vērtē predikatīvā noziedzīgā nodarījuma pabeigtības ietekmi uz Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšanu.

AT konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa, izdalot kriminālprocesu pret vienu apsūdzēto personu, ir radījusi situāciju, kad Kriminālprocesa likuma 1.pantā norādītais krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums faktiski nav panākams, neņemot vērā kriminālprocesa, no kura konkrētais kriminālprocess izdalīts, iztiesāšanas rezultātu. AT norāda, ka, pamatojot attaisnojoša sprieduma taisīšanu ar pamatkriminālprocesā pieņemtā nolēmumā, kurš nav stājies spēkā, secināto, apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu.