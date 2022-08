Baltijas NVO kritizē "Amnesty International" ziņojumu par karu Ukrainā

Tāpat tās norāda, ka "Amnesty International" ziņojums raisa diskusijas par to, ka starptautiskas organizācijas lielums, pārvaldība un ietekme var nodarīt kaitējumu cilvēktiesību mērķiem, jo īpaši situācijā, kad nacionālā līmeņa partneru zināšanas un pieredze netiek ņemta vērā.

"Human Rights Watch" ziņojumā uzsvērts, ka, lai gan Ukraina bija izvietojusi militāros spēkus Harkivā, nevienā no septiņiem uzbrukumiem organizācija to tuvumā neatrada acīmredzamus militārus objektus - bruņotos spēkus, ieročus, bāzes. Organizācija atzīmēja, ka vienā no uzbrukumiem, kas nodarīja postījumus slimnīcai, tuvumā varēja būt neliela Ukrainas militārā klātbūtne, bet, tā kā medicīnas iestādēm nepieciešams nodrošināt īpašu aizsardzību, "uzbrukums slimnīcai bija nelikumīgs".