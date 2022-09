Ekonomikas ministrija un tās iestādes turpmāk ar klientiem komunicēs tikai valsts valodā

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) skaidro, ka, līdzīgi kā citviet Eiropā, arī Latvijā valsts iestādēm un to pārstāvjiem saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem un vietējiem medijiem ir jāizmanto tikai valsts valoda. Pretējā gadījumā valsts ne tikai akceptē krievu valodai īpašāku statusu pār citām mazākumtautību valodām, bet arī veicina divvalodības nostiprināšanu.

"Ir laiks to mainīt," uzskata Indriksone.

Ekonomikas ministres Indriksones rīkojums, pamatojoties uz Valsts valodas likuma 10.pantu, paredz Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, valsts aģentūrai "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", Būvniecības valsts kontroles birojam un Centrālai statistikas pārvaldei no 1.septembra nodrošināt informāciju un komunikāciju ar klientiem, tai skaitā paziņojumus klientiem, sociālajos tīklos un intervijas Latvijas medijiem, sniegt tikai valsts valodā, līdz ar to, arī nepieprasot no darbiniekiem krievu valodas zināšanas darba sludinājumos vai darba pienākumu veikšanā.