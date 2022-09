Kazahstānas prezidents plāno izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas

Tokajevs tika ievēlēts uz piecus gadus ilgu pilnvaru termiņu 2019.gadā, kad no prezidenta amata, kurā bija atradies trīs desmitgades, negaidīti atkāpās Nursultans Nazarbajevs.

Taču pēc janvārī notikušajiem nemieriem Tokajevs Nazarbajevu atbīdījis no politiskās varas, pārņemot sava priekšteča atlikušos amatus. No amatiem atcelti arī citi ietekmīgākie Nazarbajeva klana locekļi. Daļa no viņiem bijuši spiesti pamest arī valsti.