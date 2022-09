Trausla, bet jaudīga! Katrīnas sapnis izveidot video spēli, kas izglīto jauniešus

Piemēram, es sapratu, ka spēļu veidošana ir tuva manai sirdij arī tāpēc, ka tad, kad to kādu laiku nedaru, parādās bezspēks un slikts garastāvoklis. Vēl esmu sapratusi, ka, uzsākot sekot savam sapnim, ir labi vispirms to pamēģināt pašmācības ceļā, nevis uzreiz mainīt skolu uz sev svešu virzienu vai arī veikt kādu lielu izvēli, īsti nezinot, kā tas notiek. Pašmācības ceļā tu jau laikus spēsi saprast, vai tu to tiešām vēlies. Bet dzīvē dažkārt ir arī jāriskē, lai kaut ko sasniegtu, tāpēc nesaku, ka būtu grēks ko izmēģināt un uzdrīkstēties arī ārpus sava komforta robežām.