Apvienojas jaudīgas Latvijas sievietes – līderes, lai iedvesmotu jaunietes sapņu piepildījumam

Konkursa kārtībā dalībai programmā tika izraudzītas 16 dalībnieces vecumā no 16 līdz 21 gadam, kuras pārstāv visus Latvijas reģionus – Salaspili, Talsus, Rēzekni, Valmieru, Mārupi, Rīgu, Jelgavu, Madonu un Bausku. Jaunietes kopā ar mentorēm – Latvijā pazīstamām sievietēm un veiksmīgām savas nozares profesionālēm – sadarbosies visas vasaras garumā, lai radītu katra savu unikālu plānu jeb ceļa karti, kas soli pa solim vedīs uz meiteņu sapņu piepildījumu. Programmas dalībnieces sapņo par savu apģērbu zīmolu, par restorāna atvēršanu, vēlas kļūt par dziedātāju vai juristi. Citas savukārt grib nodibināt starptautisku lasītāju klubu, izveidot mākslas un terapijas studiju bērniem, organizēt “zero waste” festivālu, studēt ārzemēs arhitektūru un digitālo mārketingu, atgriezties Latvijas karatē izlasē pēc gūtas traumas un piepildīt citus savus mērķus.

“Saņēmām vairākus desmitus pieteikumu no visiem Latvijas reģioniem, to starpā arī no SOS ciematu meitenēm, par ko jo īpašs prieks! Meitenes, kuras pieteicās, ir ļoti atšķirīgas, kas izvērtēšanas procesu vērta īpaši sarežģītu, bet šodien ir liels gandarījums tikties ar tik drosmīgām un mērķtiecīgām jaunietēm – nākotnes līderēm. Vēl lielāks prieks, ka Latvijā jaudīgākās sievietes piekritušas kļūt par mentorēm, iedvesmojot un palīdzot jauniešu sapņu piepildījumam!” stāsta izaugsmes programmas autore un patrone Jana Trapāne.