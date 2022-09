IESPĒJAMĀ MISIJA uzsāk informatīvo kampaņu “Mans labākais skolotājs”

Atbalstīt izglītības programmas īstenošanu būs iespējams ne tikai veicot ziedojumus organizācijai, bet arī pret ziedojumu iegūstot savā īpašumā kādu skolai un dzīvei noderīgu priekšmetu. Pierakstu klades, krūzītes, krekli un citi priekšmeti būs īpaši ar to unikālo dizainu, jo uz tiem būs uzdrukāti bērnu zīmējumi, kas uzvarējuši iepriekš minētajā zīmējumu konkursā, un tie no 5.septembra būs pieejami IESPĒJAMĀS MISIJAS mājas lapā iespejamamisija.lv. Veicot ziedojumu un ikdienā lietojot iegūtās lietas ar skolotāja attēlu, organizācija aicina godināt savus skolotājus, tādējādi vēršot uzmanību uz to, cik lielu lomu mūsu katra dzīvē viņi spēlē.