Polijas veselīgās atpūtas paradīze - Sventokšiskas reģions

Viena no Sventokšiskas bagātībām ir sērūdens - to savos pakalpojumos plaši izmanto daudzās reģionā atrodamās spa viesnīcas un sanatorijas. Lai arī pie sērūdeņu specifiskās smaržas (to bieži salīdzina ar vecu olu smaku) ir jāpierod, tiem tiek piedēvētas daudzas vērtīgas īpašības. Sērūdens vannas un peldes palīdz atvieglot tādu ādas slimību kā psoriāze un dermatīts simptomus, palīdzēt pret artrītu un uzlabot ādas stāvokli. Protams, izraušanās no ikdienas raizēm un atpūta nāk par labu arī psihiskajai veselībai.