Kāpēc mums tik ļoti patīk degvielas smarža?

Atzīsti, tev taču arī patīk degvielas smarža. To ir grūti aprakstīt. Tā ir nedaudz salda, pateicoties vienai no kādām 150 ķimikālijām, kas veido degvielu. Tai raksturīgo smaržu degvielai piešķir benzols – bezkrāsaina un ārkārtīgi viegli uzliesmojoša viela. Tiesa, tā veido tikai 1% no visa degvielas sastāva. Par spīti tam, mūsu deguns to spēj ļoti labi uztvert.