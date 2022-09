Ukrainas pretuzbrukums Harkivā: kas par to zināms

Ziņas par lielu Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumu sāka parādīties otrdien. Par to ziņoja neoficiālie kanāli sociālajos tīklos, bet gan Ukrainas, gan Krievijas amatpersonas pagaidām vēl klusē.

Domājams, ka Ukrainas bruņotie spēki vairākās vietās pārrāvuši Krievijas aizsardzības līniju ap Balakliju, aplenkuši to puslokā un ieguvuši kontroli pār bēgšanas ceļu uz austrumiem. Ukraiņi sākuši triecienu arī Volohovjarai, kas ir svarīgs transporta punkts. Krievijas okupācijas karaspēkam bažas sagādā arī Ukrainas iespējamais uzbrukums no ziemeļrietumiem Ševčenkovas ciema virzienā un no dienvidrietumiem Veselas ciema virzienā; ja šie uzbrukumi tiktu veiksmīgi īstenoti, izveidotos vairāki samērā lieli aplenkuma "katli".