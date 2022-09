Iemin Rīgu: Centrs - Dārziņi ⟩ Kur pats Ķirsons agrāk jauca kokteiļus un ellīgi netīrs elles dīķis

Ķengaraga promenāde sākas pie Ķengaraga ielas un turpinās Rumbulas apkaimē tāpat kā veloceliņš Centrs-Dārziņi. Tā ir viena no ērtākajām atpūtas vietām brīvā dabā Rīgā, kad gribas aizbēgt no betona un stikla mūriem.

Promenāde tālāk ved gar kādu nelielu ūdenstilpni, kas pēc skata nebūt neliekas nekas īpašs. Tas ir Ķengaraga dīķis un kā izrādās - par to klīst daudz leģendu. Tenko, ka tas šeit atrodas kā minimums no 17. gadsimta. Agrāk šo dīķi vietējie dēvējuši par elles dīķi. Īpaša ažiotāža ap ūdenstilpni tika sacelta brīdī, kad tika apstiprināts teritorijas detālplānojums, kas ļāva teritoriju ap dīķi apbūvēt un to daļēji aizbērt.