Neraugoties uz aizliegumu, kaimiņvalstu televīzijas aizvien pieejamas

Turklāt pierobeža šajā gadījumā nav tikai pāris ciemi pašos Latgales austrumos. Braslavā un Osvejā esošo baltkrievu torņu signālus uztver antenas Krāslavā, arī lielā daļā Daugavpils. Tiesa ne visu, ko raida no šiem torņiem, var uztvert bezmaksas.

“Paši kaut kur aizbrauc, piemēram, Krievijas teritorijā, nopērk iekārtu un atved šeit uz Latviju un šeit lieto. Nenodarbojas ar izplatīšanu, paši izmanto iekārtu savām vajadzībām. Krievijas teritorijā tas nav aizliegts, tā kā to var brīvi izdarītu un Latvijā, tiem pašiem robežsargiem, to ir grūti nekontrolēt. Jo tā kastīte vai kartiņa ir ļoti ne-liela, to var sajaukt ar maksāšanas vai telefona karti,” saka Valsts Policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārv. priekšnieka vietn. Vitālijs Polovinskis.