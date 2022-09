Baiba Rubesa: Jo vairāk sievietēm būs patiesa vara, jo lielākā labklājībā dzīvosim

Pēc vairākiem gadiem Latvijas "Statoil" es sapratu, ka man kaut kas ir jāmaina. Es šo neatskaņoju pirmo reizi publiski, bet tu vienkārši sēdi sapulcē un saproti, ka ar vienu un to pašu lietu jau trešo vai ceturto reizi nodarbojies, un iekšā skan tāda dziesma: "Is That All There Is". Apmēram tāda sajūta piemeklē... Vai tiešām man vajag turpināt? Un tad tu vienkārši apstājies un sāc meklēt kaut ko citu, kas manā gadījumā mani tālāk aizveda uz Kaspijas jūru, kur nonācu Baku.