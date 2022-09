LIZDA koalīcijas piedāvājumu par pedagogu algas palielinājumu sauc par "nepārdomātu un manipulatīvu"

Viņa skaidro, ka no 1.septembra tika palielināta pedagogu, kas strādā 30 stundas nedēļā, minimālās algas, kas pašreiz ir 900 eiro. Sekojoši pedagogam, kas strādā 40 stundas nedēļā, proporcionāli nedrīkstot maksāt mazāk par 1200 eiro.

Jau ziņots, ka valdības koalīcija pedagogiem piedāvās no 2023.gada 1.janvāra par 40 stundu slodzi, kurā ietverts arī ārpusstundu darbs, zemākās likmes atalgojumu palielināt no 900 līdz 1200 eiro.

Vēl pirms šī koalīcijas paziņojuma Vanaga aģentūrai LETA pastāstīja, ka pēc nedēļas beztermiņa streiku sāks 23 601 izglītības darbinieks no kopumā 815 izglītības iestādēm, sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm un beidzot ar augstskolām.

Viena no arodbiedrības prasībām ir "sabalansēta darba slodze", proti, lai mazāka daļa no slodzes tiktu paredzēta kontaktstundām. Arodbiedrība nepiekrīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvājumam, ka darba slodzi sabalansēs līdz 2028.gadam. IZM piedāvājumā process esot pārāk ilgs, un to nevarot atļauties ar līdzšinējām problēmām.