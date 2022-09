Karaliskā ģimene atvadās no karalienes Elizabetes II Edinburgā

Katedrālē tika noturēts piemiņas dievkalpojums, bet jau rīt karalienes bēru kortežs uzsāks ceļu uz Londonu. Princese Anna pavadīs savas mātes zārku lidojumā no Edinburgas uz Londonu. No turienes tas dosies uz Bekingemas pili, kur to sagaidīs karalis Čārlzs III un karalienes konsorte Kamilla.